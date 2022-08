CORVINO, Umtiti? Non posso smentire la trattativa

Durante la conferenza stampa di oggi,l'ex direttore sportivo viola, Pantaleo Corvino, ha parlato della trattativa in corso per portare Umtiti al Lecce. Ecco le sue parole: “A volte vengo rimproverato per essere quello che non riesce a comunicare certe notizie che mediaticamente potrebbero avere un interesse. Il nostro sforzo è quello di navigare in silenzio, al buio, per finalizzarle"

Poi prosegue: "Spesso, come in questo caso, non si può smentire. Se esce però il nostro rischio è maggiore. Continuo a dire che è stata un’idea come tante altre che ci vengono in mente, questa è una trattativa che non abbiamo smentito. Una volta non smentita, è logico che tutto possa accadere".