CORVINO, Premiato come eccellenza salentina

Pantaleo Corvino si aggiudica la quarta edizione del Premio Eccellenze Tugliesi, manifestazione di beneficienza che premia cittadini salentini che si sono distinti nei rispettivi campi e per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, attraverso la Fondazione Telethon. L' ex dirigente della Fiorentina, attuale direttore dell'area tecnica del Lecce, ha ricevuto il riconoscimento nel piazzale Montegrappa a Tugile con la seguente motivazione: “Il calcio come lezione di vita per lunghissime generazioni di ragazzi. Profeta di campioni. Da Vernole, Casarano, Lecce, sugli scenari del mondo, protagonista vincente. A Leo Corvino, autentico orgoglio salentino”.