CORVINO&MAGGIO, Gli ex-viola si ritrovano a Lecce

Pantaleo Corvino riabbraccia Christian Maggio: il Lecce ha presentato stamani il suo nuovo acquisto, che dopo aver risolto il suo contratto col Benevento ha firmato per i salentini, ritrovando il suo vecchio ds ai tempi della Fiorentina:"L'arrivo di Maggio mi rende orgoglioso- ha detto Corvino durante la presentazione di oggi-lo conosco molto bene da tanti anni, sia come calciatore che come persona. Quando l'ho chiamato l'ho messo in difficoltà, ricordandogli il nostro rapporto ed i bei tempi passati a Firenze. Sono contento che abbia aderito al nostro progetto. Come giocatore c'è poco da dire, considerate le sue partite in Nazionale, le più di 300 gare giocate in A e le tante stagioni ad alti livelli. Conosce bene anche la B, visto che ci ha giocato anno scorso col Benevento. Servirà per sostituire Adjapong, è il giocatore giusto per Corini".