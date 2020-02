COIS, Chiesa domani potrà essere decisivo. Viola...

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sfida tra i viola e la Juventus che andrà in scena domani, ma non solo. Ecco cosa ha detto: "Mi aspetto di vedere una Fiorentina molto chiusa che cercherà di fare delle ripartenze repentine puntando su Chiesa e Cutrone anche perché allo Stadium è complicato per tutte le squadre. La Juventus nello proprio stadio è una macchina quasi imbattibile, sarà difficilissimo per la squadra viola conquistare un risultato positivo anche se la formazione di Iachini vista nell’ultimo periodo possa giocare tranquillamente in questo modo. Giocatore che può essere decisivo? Penso che sia facile dire Chiesa che con la sua forza fisica, la sua esplosività, riesce a mettere in difficoltà ogni difesa. Personalmente mi aspetto però anche una crescita da parte di Cutrone che è un giocatore a mio avviso molto importante, che ha tanta voglia di far bene, reduce da un periodo piuttosto complicato in Inghilterra durante il quale ha faticato a trovare spazio. Mi aspetto una buona prestazione anche da lui. Iachini per Montella? L’allenatore paga quando non ci sono i risultati e quindi è stata una decisione quasi inevitabile per la società viola. Mi è dispiaciuto perché reputo Montella una bravissima persona ed un bravissimo allenatore. Iachini è un allenatore che ha nel suo dna ha la voglia di lottare e non mollare mai. La Fiorentina dovrà anche iniziare a pensare a costruire in vista della prossima stagione, non so se con Iachini o con un altro allenatore ma credo che sia giusto iniziare a progettare la prossima stagione, non appena sarà stata raggiunta matematicamente la salvezza, per poter tornare a competere a livelli più alti”.