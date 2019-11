CINQUINI, Pedro? Un mistero. Chiesa? Accordo..

L'ex dirigente della Fiorentina ma anche del Cagliari Oreste Cinquini ha parlato così in vista della gara di domenica tra sardi e gigliati: "Buona questa prima parte di campionato per i viola. Merito va in parte a Ribéry, che è stato un acquisto azzeccato e senza di lui la squadra ha qualche carenza. Boateng? Montella lo schiera centravanti per non dare punti di riferimento. Pedro? E' un oggetto misterioso fino ad ora. Di fronte ad un investimento così corposo mi aspettavo fosse pronto fin da subito. Chiesa? Commisso non si poteva presentare vendendo Chiesa. Probabilmente c'è qualche accordo tra il giocatore e la Fiorentina. Cagliari? Brutta bestia da affrontare in questo momento. Senza Ribéry le percentuali di vittoria dei viola si abbassano".