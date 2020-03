CIES, Lafont 2° in top 100 per "precocità". Davanti...

CIES Football Observatory ha pubblicato le classifiche dei giocatori più precoci a raggiungere i traguardi delle 50, 100, 200 e 300 presenze nei top-5 campionati d'Europa: al secondo posto c'è Alban Lafont. L'ex estremo difensore della Fiorentina, tornato in Francia al Nantes, ha toccato quota 100 a 19,65 anni. Tutte presenze però con la maglia del Tolosa, sua prima squadra, con ben 35 clean sheet in 106 partite, prima del passaggio in Italia. Prima di lui c'è invece Gigio Donnarumma, portiere del Milan, che le ha raggiunte in 19,2 anni.