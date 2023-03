CHIESA, Visita al ginocchio: controllo di routine

Fonte: TMW

In mattinata Federico Chiesa è stato visitato a Innsbruck dal professor Fink per i fastidi al ginocchio destro delle ultime settimane. Un controllo di routine, da chi ha effettuato l’intervento al ginocchio sinistro a gennaio 2022 e in accordo con lo staff della Juventus, per ottenere maggiori rassicurazioni dopo che gli esami delle scorse settimane avevano già escluso lesioni.