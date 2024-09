CHIESA, Torna in Italia con il Liverpool: debutto a Milano?

FirenzeViola.it

Federico Chiesa potrebbe debuttare con la maglia del Liverpool contro una squadra italiana. Il tecnico Arne Slot lo ha infatti convocato per la prima volta da quando è arrivato al Liverpool per la prima gara di Champions, contro i rossoneri domani sera. Il giocatore non è stato convocato dalla Nazionale in questa sosta proprio per la preparazione intensa che il club aveva programmato per lui ma alla ripresa della Premier non è stato convocato. E' stato chiamato invece per la trasferta proprio in Italia, a Milano.