CHIESA, Si allena con la primavera del Liverpool

Trasferitosi in Inghilterra, sponda Reds, Federico Chiesa non ha ancora potuto allenarsi in gruppo. Sì, perché l'ex viola sta seguendo un piano di reinserimento individuale e, nella giornata di ieri, come riporta Tuttomercatoweb.com, si sarebbe allenato con la primavera del Liverpool. Queste le parole rilasciate dal tecnico della squadra giovanile, Barry Lewtas, sulla sua presenza in campo durante gli allenamenti: "La sua professionalità e la sua qualità sono davvero ottime.

Ovviamente, offre ai nostri ragazzi l'opportunità di giocare contro qualcuno di quella qualità, ed è davvero una buona occasione di apprendimento per loro. Penso che ogni volta che ci alleniamo con la prima squadra, cosa che facciamo spesso, sia sempre molto positivo."