CHIESA, Juve cerca un rinnovo ponte per il Mondiale per Club

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport prende in esame la situazione contratti in casa Juventus. Sono ben nove giocatori, infatti, i giocatori con il contratto in scadenza entro il 2025 e in cima alla lista delle trattative c’è quella di Federico Chiesa: da tempo è in atto un dialogo tra le parti per un “rinnovo ponte” sino al 2026, che permetterebbe all’ex Fiorentina di giocare il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Questo discorso vale anche per altri protagonisti, a cominciare da Danilo o i portieri Perin e Wojciech Szczesny. La situazione del portiere polacco è ancora in alto mare, anche se la sua volontà sarebbe quella di giocare il Mondiale per Club.