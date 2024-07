CHIESA, Decisione sul futuro solo dopo il matrimonio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus, come noto interessa alla Roma di Daniele De Rossi. Il club giallorosso è in contatto con l'agente dell'ex viola, Fali Ramadani, ma la risposta del giocatore arriverà solo dopo il 20 luglio. Quella è infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la data del matrimonio tra l'esterno bianconero e Lucia, la sua futura sposa. La Roma e il noto procuratore cercheranno di raggiungere un accordo di massima sull'ingaggio prima che Chiesa prenda una decisione definitiva tra un paio di settimane.

I giallorossi sono preoccupati di un inserimento sul calciatore azzurro di altri club in particolare di quelli che giocheranno la prossima Champions League. Al momento un interesse l'ha mostrato solo l'Aston Villa.