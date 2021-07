CECCHERINI, Ho pianto per la dedica azzura a Astori

L'ex difensore della Fiorentina Federico Ceccherini, in un intervista rilasciata al quotidiano veronese L'Arena, ha parlato delle aspettative per la prossima stagione. Tra gli argomenti toccati dal calciatore dell'Hellas anche la vittoria dell'Italia ad Euro2020: "L'Italia è stata Grandissima. Hanno vinto perché hanno saputo ricreare in nazionale, lo spirito di un club. La finale l’abbiamo vista insieme qui a Fiera. Non vi dico il tifo. La dedica ad Astori? Ho pianto, sono stati bravissimi, da Chiellini in giù. Ho visto tutti i video in materia. La squadra rivelazione del prossimo campionato? Il Verona. Mettiamoci anche la Fiorentina che con Italiano può fare un salto di qualità".