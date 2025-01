Ufficiale Castrovilli riparte dal prestito al Monza: ecco il comunicato della Lazio

Si è già interrotta l'avventura alla Lazio di Gaetano Castrovilli. L'ex giocatore della Fiorentina, dopo l'addio a fine contratto dell'estate scorsa e la firma con i biancocelesti, ha firmato per il Monza dove arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Nel corso di questa stagione, fino a oggi, Castrovilli ha messo insieme solo 9 presenze in Serie A per 141 minuti totali e una sola presenza in Coppa Italia da subentrato per un totale di 17 minuti senza riuscire né a segnare né a fare assist per i compagni di squadra. La stagione precedente, con la maglia della Fiorentina, aveva messo insieme 6 presenza in Serie A con un gol, segnato nel ko subito a Verona contro l'Hellas e due assist nelle due ultime partite della stagione contro Cagliari e Atalanta.



Ecco il breve comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli a favore dell’A.C. Monza".