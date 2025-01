CASTROVILLI, Pressing Verona. Lui: "Tutto per la Lazio"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante il sondaggio dell'Hellas Verona e di un altro paio di club di Serie A, il centrocampista Gaetano Castrovilli in questo momento non ha le valigie in mano. A conferma di ciò, le sue dichiarazioni rilasciate domenica alla 'Rai' dopo il successo proprio contro gli scaligeri: "Sono qui e do tutto per la Lazio, mi ha dato una grande opportunità e cercherò di sfruttarla in tutti i modi". Castrovilli in queste ultime due settimane di calciomercato valuterà eventuali offerte: soprattutto, quelle provenienti da club capaci di garantirgli maggiore minutaggio.

Arrivato la scorsa estate da svincolato, Castrovilli è legato alla Lazio da un contratto valido fino al 30 giugno, ma con opzione per due ulteriori stagioni. Fino a questo momento per lui pochi minuti: meno di duecento complessivi suddivisi in dieci partite.