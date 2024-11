CASTROVILLI, Le tappe per il suo rientro a dicembre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gaetano Castrovilli ha subito la terza operazione otto giorni fa e adesso non vede l'ora di tornare in campo. Il trequartista biancoceleste si è operato l’8 novembre a Villa Stuart, ieri era trascorsa una settimana esatta. Un’altra è necessaria per completare la riabilitazione post-intervento. Il rientro a Formello dovrebbe avvenire, stando ai programmi, intorno al 25 novembre. Poi seguirà la fase di riatletizzazione, potrebbe durare tra i 7 e i 14 giorni. Dunque la sua disponibilità è ipotizzabile nei primi dieci giorni di dicembre.

L’ex viola conta di rialzarsi per la terza volta e di riuscire a rispettare l’impegno preso con la Lazio. Ha firmato per un anno, a cifre inferiori rispetto a quelle percepite a Firenze. Si è messo in gioco e non ha intenzione di mollare. La società e Baroni lo aspettano, per adesso è stata congelata l’ipotesi di fare uno switch con Akpa Akpro. Al massimo si può effettuare il cambio in corsa, almeno fino a gennaio, quando le liste saranno aggiornabili.

Dunque niente Akpa-Akpro, il quale dovrebbe partire poi nella finestra di mercato di gennaio. E così Baroni resta in emergenza in quella zona di campo. Da trequartista oggi come oggi resta Pedro, in più Noslin che Baroni considera adattabile in tutti i ruoli dell’attacco. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.