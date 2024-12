CASTROVILLI, Con Vecino out chance per la conferma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio è alla presa con diversi problemi a centrocampo dove Baroni ora ha la coperta corta. Vecino infatti sarà out per quasi due mesi per una lesione miotendinea e Gaetano Castrovilli è disponibile solo a sprazzi dopo la nuova operazione. Ecco però che proprio l'infortunio dell'ex viola uruguaiano può dare più essere l'occasione per il centrocampista pugliese per avere più spazio ed anche per evitare un addio sul quale la società sta meditando, con la rescissione del contratto già a gennaio.

Anche perché per muoversi sul mercato la Lazio ha bisogno di liberare slot nella lista degli over. Intanto oggi è stato convocato regolarmente per la gara contro il Lecce con Baroni che tornerà nella città dove ha allenato per due anni, dal 2021 al 2023.