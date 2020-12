CAROBBI, Ribery non è abituato a campionati così

L'ex viola Stefano Carobbi, oggi allenatore della Florentia San Gimignano che partecipa alla Serie A Femminile, ha parlato dei problemi di Franck Ribery nel corso di un'intervista su TuttoMercatoWeb.com: "Non era abituato a fare campionati di questo genere e con tutto il rispetto per i giocatori di adesso ha sempre avuto altri calciatori intorno. Castrovilli andava forte e ora, e mi dispiace, ha avuto un' involuzione, l'anno scorso c'era comunque Chiesa... Qualcosa è cambiato e anche Ribery è in difficoltà, senza dimenticare che ha anche un anno in più".