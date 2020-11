CARNASCIALI, Prandelli? Cambio annunciato. Iachini..

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali si è così espresso sul tema allenatore: "Iachini non è un tecnico di appeal, è stato confermato in disaccordo con la dirigenza e quando è così si finisce per mettere in dubbio l'allenatore a ogni risultato negativo. Prandelli è un uomo della città, si trattava ormai di un cambio annunciato. L'idea è di prendere un altro tecnico a giugno per la prossima stagione. Sarri? Può darsi ci abbiano già parlato, perché le basi si mettono prima della fine della stagione. Inoltre penso che questa squadra non sia così lontana dall'idea di gioco di Sarri, però servirebbe un investimento importante in attacco".