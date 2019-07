CARNASCIALI, Balotelli? Prenderei altro. Chiesa...

L'ex viola Daniele Carnasciali si è espresso così sui temi di attualità di casa Fiorentina: "Balotelli penso sia uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina. Che sia un giocatore di qualità indubbie sì, ma i discorsi sono sempre i soliti: sono 6/7 anni che si dice che cambierà e non lo fa mai. Io prenderei altro. Chiesa? È una situazione delicata, perché potrebbe innescarsi un meccanismo particolare: magari Chiesa trova l'accordo con la Juventus, ma la società lo trattiene e sarebbero tutti infelici e scontenti. Se lui dice che vuole andare via e la Juve portasse i soldi chiesti, perché non dovrebbe andare? Poi, la Fiorentina con i soldi incassati potrebbe fare una campagna acquisti come Cristo comanda. L'importante per la Fiorentina era cambiare proprietà perché quella precedente aveva perso gli stimoli. Ora però a Commisso non si può chiedere la Luna: va valutato a lunga scadenza".