CAGLIARI, Ranieri sempre in pole. Iachini alternativa

Giornate calde in casa Cagliari dove la società rossoblu cerca il sostituto di Fabio Liverani in panchina. Come riporta TuttoCagliari, Claudio Ranieri resta il candidato principale anche se non si trova per ora l'accordo. Dietro l'ex allenatore della Fiorentina c'è un altro ex viola, decisamente più recente: Beppe Iachini. Ma anche Ballardini è una valida alternativa, con D'Aversa in questo momento più defilato.