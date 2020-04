CACIA, In viola dovetti competere con dei campioni

Daniele Cacia, ex attaccante viola, ha espresso un certo rammarico in merito al suo passato: "In Serie A sono sempre arrivato nel posto giusto al momento sbagliato. Prima alla Fiorentina, in cui dopo un lungo infortunio mi trovai a dover competere con giocatori come Mutu, Pazzini, Vieri e Osvaldo. Poi - continua al Corriere dello Sport - al Verona, dove c'era Toni in stato di grazia. Infine al Bologna pensavo di avercela fatta, poi Corvino mi tagliò fuori dopo la promozione... Dell'esperienza a Firenze, però, porto ancora con me il bel ricordo del gol a Rosenborg in Coppa UEFA".