BROCCHI, Domenica esordio su panchina del Vicenza

Un'impegnativa sfida quella che domenica attende il neo tecnico del Vicenza Cristian Brocchi, che, contro la Cremonese, farà il suo esordio sulla panchina biancorossa. Come evidenzia la Lega B, con match, l'allenatore "potrebbe raggiungere il 100° risultato utile ufficiale da allenatore in campionati italiani: finora ne conta 99, sommando 57 vittorie e 42 pareggi, raggiunti sulle panchine di Milan, Brescia e Monza. Primo risultato utile in un campionato nazionale datato 17 aprile 2016 in serie A, Sampdoria-Milan 0-1". Un risultato utile equivarrebbe anche al primo punto (o i primi tre punti) in classifica per la formazione veneta, ferma a zero lunghezze.