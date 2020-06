BRESSAN, Viola con stadio nuovo tra le prime quattro

L'ex giocatore della Fiorentina, Mauro Bressan, ha parlato al TMW News anche di Rocco Commisso e della sua voglia di costruire un nuovo stadio. Ecco le sue dichiarazioni: "La fortuna, meritata, è di aver trovato un presidente come Commisso che ama il calcio e sa che per fare una grande squadra servono certi parametri. Uno di questi è lo stadio e si è sempre battuto per realizzarlo. So che ci sono mille problematiche tecniche e politiche, ma mi auguro che si possa arrivare ad un punto di successo. Con lo stadio Commisso può costruire una squadra che può stare tra le prime quattro. Il primo tassello è questo. Iachini? L’ho avuto ed è molto preparato. E’ sottovalutato e può far bene, poi dipende dai risultati. Se incide nei risultati e nel gioco, può essere confermato".