BRESSAN, Sempre piaciute le rovesciate. I viola...

L'ex centrocampista viola Mauro Bressan, intervenuto a TMW Radio, ha parlato anche di Fiorentina: "Mi sembra una questione di fiducia. Se prendi i giocatori singolarmente meritano più di questa classifica, però manca l'entusiasmo di sapere di essere la Fiorentina e volersela giocare. Non capisco il perché. Qualche giocatore potrà mancare di personalità, o forse è questione di troppi pensieri stile barricate, stile dobbiamo salvarci. Quando non vengono i risultati poi viaggi a ritroso, e se non hai giocatori di forte carattere è dura invertire la rotta".

Quindi, sul gol in rovesciata di Verde in Lazio-Spezia dell'ultimo turno, ha aggiunto: "Bellissima! Mi sono emozionato perché vorrei vedere giocate così ogni domenica. Quel gesto, quella coordinazione... Essere brevilinei può aiutare, ma guarda Ibrahimovic... Magari non essere troppo macchinosi aiuta, per quanto mi riguarda a me semplicemente è un gesto sempre piaciuto, sin da bambino, e allora l'ho provato e riprovato. Se lo fai spesso capisci il tempo della palla che arriva e quando alzare la gamba, per esempio".