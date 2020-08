BOJINOV, Lascia Pescara? Visto a Sofia: "Solo saluti"

L'ex viola Valeri Bojinov sembra aver già salutato il Pescara, in procinto di giocarsi la permanenza in Serie B nei playout contro il Perugia, e pare pronto a un ritorno - anche gratis, e l'ha detto lui stesso negli scorsi giorni - al suo Levski Sofia. Oggi è stato avvistato fuori dal centro sportivo della squadra, anche se, parlando a Sportal.bg, ha dichiarato di essere solamente passato a salutare degli amici: "Sto bene nonostante l'infortunio che ho subito a inizio giugno, mi sto allenando e mi sento in forma anche se non sono al massimo della forma. Sono tornato in Bulgaria la scorsa notte e sono passato qui per salutare alcune persone. Non sono venuto per parlare del mio futuro al Levski, anche se è un mio desiderio. Dovrei chiamare Sirakov se voglio indossare ancora questa maglia, è lui il boss. Il Levski ha bisogno di giocatori che portino esperienza, attaccamento alla maglia e diano fiducia ai giovani, ma non posso dire se sarò io o meno uno di questi giocatori, non dipende da me, ma se sono disposto a farlo se me ne sarà data la possibilità. Qui serve gente che adori questo club".