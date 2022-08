BOJINOV, Juve, avrei preso Milenkovic. Vlahovic...

La redazione di TuttoJuve.com ha intervistato Valeri Bojinov, tra le altre ex viola, per parlare approfonditamente di Dušan Vlahovic e non solo: "I sei mesi finali dello scorso anno sono serviti per ambientarsi in un top club come la Juventus. E' un ragazzo di 22 anni, ancora molto giovane, che aveva già alle spalle la positiva esperienza della Fiorentina. Per me questa sarà la stagione in cui farà tantissimi gol, poi Depay lo stimolerebbe ancor di più. E' importante per Dušan avere un po' di competitività, è senz'altro questa la componente che lo stuzzica maggiormente. E poi: più giocatori forti ci sono, più la Juventus ha chance di vincere. Questo può solo far del bene".

Spesso consiglia dei giocatori alla Juventus, in particolare lo aveva fatto con Milenkovic che ha appena rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. Può esser stata un'occasione persa per i bianconeri?

"Fossi nella Juventus, e nell'amico Pavel Nedved, avrei preso sì Milenkovic, ma anche Lukic e Radonjic. Sono ragazzi cresciuti con me, quindi conosco molto bene il loro valore e la loro qualità. Al di là della loro squadra d'appartenenza e della rivalità che esiste in città, ma qui stiamo parlando di business. Non è che li prenderesti gratis o li ruberesti, pagheresti il giusto prezzo. Nel calcio può accadere anche questo".