BOJINOV, È tra Pescara e Catania: "Entrambe aperte"

Sbarcato a Roma in serata il centravanti ex viola Valeri Bojinov ha rilasciato una breve dichiarazione a Gianlucadimarzio.com spiegando che al momento non c’è una favorita fra Pescara e Catania: “Pescara? Finché non si fa non posso dire niente. La voglia di tornare in Italia è stata grande, ma finché non vediamo nero su bianco non possiamo dire niente. - conclude il bulgaro - Catania? l’ipotesi non è chiusa neanche lì, al momento sono aperte entrambe”.