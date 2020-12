BOATENG, De Zerbi miglior allenatore avuto in carriera

Intervistato da DAZN il centrocampista del Monza Kevin Prince-Boateng ha parlato anche del suo rapporto con gli allenatori elogiando il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi: “È il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera sia come persona sia per le sue idee di calcio. Ha tutto, è completo, fortissimo, un vero malato di calcio. Basta vedere cosa è riuscito a costruire con il Sassuolo. - continua il ghanese – Io allenatore? Non credo di avere la pazienza, sono uno di quelli che farebbe tre cambi in 10 minuti qualora le cose non andassero bene. Magari all’inizio potrei fare il secondo di De Zerbi (ride NdR)”.