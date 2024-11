BIANCO, Sto bene a Monza. Ottimo rapporto con Nesta

Fonte: TMW

Alessandro Bianco, centrocampista del Monza ma di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni ai canali ufficiali del club brianzolo, rispondendo ad alcune domande poste dai tifosi: "E' una bella piazza dove ho trovato dei grandissimi compagni, uno staff che già conoscevo e devo dire che sto molto bene. Se pensavo di impormi così presto in A? Uno ci spera, devi essere anche consapevole dei tuoi mezzi. Ci speravo e sono contento di questo.

Il più simpatico? Turati, quello con cui ho legato di più. Le sensazioni dopo il primo gol in A? Ci ho pensato un sacco di volte. Devo dire, pensavo di essere molto più euforico e invece sono andato a casa ed era come se avessi fatto gol in una partita di amici. Il rapporto col mister? Ottimo - ha concluso -. Oltre ad essere un bravo allenatore, è una grande persona. Tratta tutti allo stesso modo".