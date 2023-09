BIANCO, Prima vittoria della Reggiana. Doppietta di Gondo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Oggi pomeriggio è arrivata la prima vittoria in campionato per la Reggiana. Gli emiliani, nel sesto turno di Serie B, si sono imposti per 1-2 sul campo dello Spezia. Ben 85 minuti sul terreno di gioco per Alessandro Bianco, ancora di proprietà della Fiorentina, mentre a decidere la gara è stata la doppietta di un altro ex viola, Cedric Gondo.