BERNARDESCHI, Vuole restare alla Juve. Futuro...

L'obiettivo di Federico Bernardeschi, che con Allegri ha vissuto le sue due migliori stagioni bianconero, è rilanciarsi a Torino. L’Europeo, anche se senza posto fisso, può diventare l’occasione per mettersi in vetrina e far vedere che non ha perso la voglia di correre e sacrificarsi. Da sicuro partente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - adesso può diventare una risorsa per la Signora. L'ex Fiorentina non ha mai nascosto il suo desiderio di restare alla Juventus, già in passato ha rifiutato diverse squadre e non è escluso che lo faccia ancora. Solo la Premier League, sua grande passione, potrebbe fargli cambiare idea. La sua priorità, però, resta la Juventus. Il suo manager Mino Raiola è già al lavoro: dopo l’Europeo si siederà al tavolo con Federico Cherubini per parlare del futuro prossimo, ma anche di un contratto che scade nel 2022.