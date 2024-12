BERNARDESCHI, Non mi aspettavo di vedere la Viola in alto

FirenzeViola.it

Doppio ex della sfida di questo pomeriggio, Federico Bernardeschi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato dei principali protagonisti del match in programma oggi. Ecco le sue parole sull’Allianz Stadium: "Lo stadio è qualcosa di speciale. Ti balla qualcosa nello stomaco, io la vivevo così e per questo davo sempre tutto. Questo è quello che vogliono sempre vedere i tifosi. Poi ci sono stagioni buone e altre meno. Ho avuto la fortuna di vincere tanto con la maglia della Juve e sono stati anni meravigliosi. Ci sono tornato poco fa e sono sempre emozioni meravigliose. I giocatori se lo devono godere quel momento".

E sul duello tra Vlahovic e Kean, Bernardeschi ha detto:"Vlahovic deve stare tranquillo perché lui è un giocatore forte e lo sta dimostrando con i numeri. C'è sempre quel velo di critica su di lui, ma vedendo i numeri è uno di quelli che ha segnato di più nell'anno solare. Deve imparare a gestire le pressioni, gli voglio bene e per me è un amico.Moise ha sofferto tantissimo e merita tutto quello che sta vivendo. Album? Ancora non ho avuto modo di sentirlo... Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina così in alto dopo il cambio in panchina e gli stravolgimenti sul mercato".