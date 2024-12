BELOTTI, Contento del gol. So di essere importante qua

Fonte: TMW

Presente in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Venezia, il centravanti del Como Andrea Belotti, ex viola, ha parlato così dalla pancia del Penzo: "Sono contento di aver fatto gol, sarebbe stato perfetto se avessimo vinto e portato a casa i tre punti. So quanto sono importante per questa squadra, fin dal primo giorno mi hanno chiesto un po' di trascinare, di portare leadership in questo gruppo, lo sto cercando di fare. Oggi è stato difficile, c'erano condizioni climatiche incredibili. Noi comunque abbiamo la nostra identità, cerchiamo di giocare la palla".

Il pareggio è stato giusto?

"Per fortuna hanno annullato il gol, se no sarebbe stata veramente drammatica. Il pareggio pensando alle occasioni può essere giusto. Noi potevamo fare qualche scelta migliore per andare al tiro più liberamente. Abbiamo avuto l'occasione di Strefezza. Abbiamo fatto quello che potevamo creando comunque qualcosa".

Che cosa ti chiede Fabregas di diverso rispetto ai precedenti allenatori che hai avuto?

"Lui ama giocare a calcio, ci chiede non solo di attaccare la profondità, ma anche anche di abbassarsi e di legare il gioco, è un allenatore che fa richieste adatte a come si è evoluto adesso il calcio moderno, dove non esistono quasi più i ruoli".