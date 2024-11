BARONIO, Nel 2002 retrocessi per problemi esterni

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina Roberto Baronio ha parlato a TvPlay. Queste le sue parole sulla Fiorentina 2001-2002: "Troppi problemi societari, ogni tanto veniva un personaggio diverso a dire che era il nuovo direttore. Noi calciatori non giocavamo sereni, siamo retrocessi per problemi esterni altrimenti eravamo una squadra quantomeno da metà classifica.

Per dire Stankovic e Mihajlovic vennero a Firenze una mattina ma nel pomeriggio dovettero tornare a Roma, alla Lazio, perché la società non è riuscita ad acquistarli. Poi anche l’infortunio di Enrico Chiesa influì molto. La stagione alla Lazio 2009-10? Annata balorda, ma non fu paragonabile a quello che accadde con la Fiorentina nel 2002″.