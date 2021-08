BALZARETTI, Pjanic vuole tornare in Italia. Vlahovic...

Chiamato in causa per parlare della partita di domani e non solo, l'ex Fiorentina e Roma Federico Balzaretti ha presentato così la sfida di domani: "Sono due squadre da cui ci aspetta molto, anno scorso hanno reso meno di quelle che erano le aspettative. La Roma soprattutto da gennaio in poi, sono due squadre che hanno cambiato allenatori e hanno voglia di rivalsa. Sono molto curioso di vedere e commentare la partita. A Roma e Firenze c'è tanta pressione, sono due piazze simili che amano incredibilmente la loro squadra, quando entri nello stadio si percepisce la scelta della gente".

L'attuale commentatore di DAZN ha anche detto la sua su Vincenzo Italiano e sul nuovo progetto Fiorentina: "Italiano è un allenatore deciso, nella prima partita ufficiale col Cosenza ho visto già qualcosa di interessante, ha dei principi di calcio chiari e lavora bene coi giovani, quindi credo sia l'allenatore giusto per risollevarsi dopo stagioni non facili. La società è ambiziosa, quest'anno è entrato a farne parte anche un mio grande amico come Burdisso a cui faccio un grosso in bocca al lupo. Credo che possa portare grande esperienza, grande spessore umano e competenza, la sua collaborazione con Pradè può portare ottime cose. La Fiorentina ha un progetto ambizioso e lo sta dimostrando".

Infine, Balzaretti ha parlato anche del futuro di Vlahovic e dell'idea Pjanic per la Fiorentina: "Vlahovic tra i nuovi prospetti mi sembra tra i più forti in circolazione, è normale sia al centro delle attenzioni di tante grandi squadre. I soldi che offrono sembrano tanti, ma sostituirlo ora non so se è facile, molto lo farà anche l'ambizione del ragazzo, sono scelte molto personali. Pjanic è un amico, cred che abbia grande voglia di tornare in Italia. Sicuramente sarebbe un grande valore aggiunto, sia per esperienza per qualità. Credo che voglia mettersi in discussione. Come giocatore è indiscutibile, potrebbe essere il nuovo Ricci per Italiano