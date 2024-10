BAIANO, Kean e Gud si vede che si cercano. De Gea...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore viola Ciccio Baiano ha parlato al sito news.superscommesse.it della Fiorentina. Queste le sue parole.

La partita Fiorentina-Milan ha certificato la rinascita della squadra gigliata: quanto i protagonisti di quella gara, Adli e De Gea, possono dare alla compagine viola? "Sono due giocatori importanti. Adli ha giocato poco al Milan all’inizio, ma con Pioli nell’ultimo anno è stato capace di ritagliarsi molto più spazio, anche perché si è fatto male Bennacer. Si è fatto vedere! Invece, con Fonseca come nuovo allenatore, è uscito fuori dal progetto. Alla Fiorentina si è inserito molto bene, ha poi già realizzato 2 gol. È un calciatore forte. De Gea è stato per tanti anni un nazionale spagnolo e un protagonista nel Manchester United. La pausa di un anno ci aveva fatto pensare che non potesse essere più quello di una volta; invece, si è confermato un ottimo portiere, che può garantire un contributo importante, anche per l’esperienza che può vantare e trasmettere alla Fiorentina".

La coppia Kean-Gudmundsson sembra essere molto ben assortita: sei d’accordo con questa affermazione e quanti goal può garantire in stagione? "È assolutamente molto bene assortita. Kean funge da prima punta e Gudmundsson gli gira attorno. Si cercano e questo è molto importante. Per rendere al meglio si devono guardare, annusare. Possono segnare tanto (con precisione quanto non lo so), lo stanno già facendo vedere in queste prime partite".