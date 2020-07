BAIANO, Iachini? Centrato l'obiettivo, da confermare

L'ex attaccante viola Francesco Baiano, per tutti Ciccio, ha parlato di temi legati alla Fiorentina, su tutti la possibile conferma di Iachini alla guida dei viola: "Non mi sento di dire sì o no, ma quando un allenatore porta a casa l'obiettivo per cui era stato chiamato, andrebbe riconfermato. Se poi ritengono che Iachini sia uno solo per squadre in difficoltà, dico che non è così. Anche perché grandi nomi non ne vedo, se non giusto qualcuno... Quando è arrivato Iachini, tutti pensavano che la Fiorentina avrebbe dovuto lottare per salvarsi fino all'ultima giornata, ma non è stato così. L'allenatore è fondamentale per i giocatori, anche se poi gli artefici sono questi ultimi. Il pareggio di Milano a me sinceramente è andato un po' stretto: abbiamo giocato tutti dietro, sì, ma se c'era una squadra che doveva vincere quella era la Fiorentina. Non sfruttando due contropiedi tre contro due a dieci minuti dalla fine può succedere qualunque cosa".