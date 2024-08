ARTHUR, Si raffredda la pista che lo porta a Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Napoli è vicino a chiudere per Billy Gilmour dal Brighton, il club inglese ha dato il via libera per chiudere l'operazione. Secondo quanto riportato da TMW, si raffredda sensibilmente la pista Arthur-Napoli. Questo perché il Napoli sta per chiudere con il centrocampista del Brighton e a questo punto Arthur (visto come alternativa nel caso l'operazione di Gilmour non fosse andata a buon fine) troverebbe poco spazio nel centrocampo partenopeo.