Arthur, lascia la Juventus: in viaggio da Torino direzione Girona

Oggi alle 17:46

Arthur Melo è pronto a diventare un centrocampista del Girona. Il centrocampista della Juventus è in viaggio da Torino insieme al suo agente Federico Pastorello (che ha postato la foto) per raggiungere la Spagna e iniziare la sua nuova avventura in Catalogna. Battuta la concorrenza del Santos, che sperava di tesserare il brasiliano, ma alla fine il Girona è riuscito a trovare l'accordo definitivo con i bianconeri.