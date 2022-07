ANTOGNONI, Inspiegabile assenza ACF per Manuela

Ieri è scomparsa Manuela Pagni, storica addetta al magazzino e alla lavanderia da oltre dieci anni della Fiorentina. Per portare le condoglianze al marito Romeo Floro, anche lui ex magazziniere viola, hanno fatto visita a Firenze l'ex presidente Andrea Della Valle, e i dirigenti Mario Cognigni e Gino Salica, qui sotto immortalati nella foto raccolta da FV, insieme al marito. La notizia è stata commentata anche da Giancarlo Antognoni, prima bandiera in campo e poi dirgente nella società viola, che ha espresso in un post Instagram sia l'apprezzamento per la presenza dell'ex dirigenza che lo stupore per l'assenza di una rappresentanza di quella attuale. Ecco il suo post: