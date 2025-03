Antognoni felice dell'U21: "Importante che gli azzurrini giochino nei loro club"

Il capo-delegazione della Nazionale italiana Under-21 Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Rai Sport nell'intervallo dell'amichevole tra Italia e Olanda, che vede per il momento gli azzurrini sotto 1-0: "Stiamo facendo una buona partita" ha raccontato la storica bandiera della Fiorentina, "anche se in fase conclusiva abbiamo un po' peccato: l'Olanda fa grande possesso palla e sulla rete del vantaggio è stata molto brava. Ci sono possibilità di recuperare il risultato".

La sta stupendo il rendimento di Miretti?

"Sta giocando molto bene al Genoa, ha fatto un passaggio illuminante che per poco non ci consentiva pareggiare: non capisco perché la Juventus lo abbia dato via. E' uno dei giocatori emergenti più importanti".

E' felice di vedere come molti ragazzi dell'U21 giochino con continuità nel proprio club?

"Sì, speriamo che sia di buon auspicio in vista dell'Europeo della prossima estate. Ho visto dei giocatori più maturi ma anche più avanti nella condizione fisica, proprio perché stanno giocando di più nelle rispettive squadre. Oggi il test non è facile ma stiamo tenendo testa nel modo migliore a una candidata forte alla vittoria finale del prossimo Europeo".