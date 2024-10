ANTOGNONI, 1° per presenze azzurre tra i trequartisti

FirenzeViola.it

Approfittando della pausa dei campionati il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare alcune classifiche legate alle nazionali. In questo caso il portale ha redatto la graduatoria dei trequartisti ed esterni con più presenze in maglia azzurra. In cima a questa speciale classifica c'è un simbolo della Fiorentina come Giancarlo Antognoni. L'ex capitano e numero 10 gigliato ha collezionato 73 partite in azzurro dal 1974, anno del suo debutto, al 1983. Sul secondo gradino del podio salgono insieme Causio e Donadoni con 63 sfide con la maglia dell'Italia. Tra glia ltri ex viola nei primi 20 ci sono anche Chiesa (8° con 51), Di Livio (13° con 40), Bernardeschi (14° con 39) e Fiore (15° con 38). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la lista completa: