AMORUSO, Sean Connery mi propose di fare l'attore

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ecco Irco: "Mi voleva la Juve ma la trattativa non andò a buon fine, Sean Connry mi propose di fare l'attore. Era un grande tifoso dei Rangers e durante una delle sue visite ad Ibrox, a margine di una partita, mi disse che avevo le caratteristiche fisiche per farlo, io risposi che amavo il calcio e che forse ci avrei pensato a fine carriera. Il mio cuore è parecchio viola e sono molto legato alla città di Firenze dove ho deciso di vivere - ha proseguito –. Nel capoluogo toscano ho molte amicizie, conosco tutti ed è una delle più belle città del mondo. Il mio cuore batte per la Fiorentina ma anche per il Bari e per i Rangers”