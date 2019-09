AMORUSO, Non ho capito il cambio di Chiesa. Il 2-2...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così del momento dei viola: "A Parma fossi stato in campo non avrei preso il gol di Castagne. Il secondo tempo dei viola è stato troppo difensivo con il baricentro basso e con allenatore e giocatori che avevano un po' paura. Chiesa? Non ho capito il cambio, si parla di problema fisico, ma non mi sembrava sinceramente. Se è stato un cambio forzato allora errore mettere Vlahovic perché serviva un contropiedista. L'unica alternativa può essere quella di aver pensato già vinta la partita sul 2-0. Alla vigilia però un 2-2 sarebbe stato positivo, ma non per come è maturato".