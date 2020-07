AMERINI, Mazzarri-Fiorentina si può fare. Spalletti...

Ex centrocampista della Fiorentina, Daniele Amerini, a TMW ha parlato del futuro della panchina viola: “Mazzarri per come lo conosco io, lo prenderei subito e credo che possa diventare un nome spendibile anche per la Fiorentina. Per un certo tipo di piazza è un profilo importante e che può fare anche bene, ha uno staff di livello e può ancora insegnare molto. Spalletti e Di Francesco per la panchina viola? Credo si parli di allenatori di grande livello, Spalletti è un tecnico straordinario, nel suo culmine uno dei migliori che abbiamo visto in Italia. Chiunque scelga la Fiorentina tra questi, casca bene”.