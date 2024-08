ALLENATORE LIVERPOOL, Chiesa migliora la nostra rosa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato al sito ufficiale del Reds dell'arrivo di Federico Chiesa dalla Juventus, un'operazione costata alla squadra inglese 12 milioni di euro più bonus:

"Siamo veramente felici di aver portato qui Federico. Credo che non serva presentare la sue qualità perché sono abbastanza chiare da anni, tanto nei club quanto nelle Nazionali. Federico è in un'ottima età per la sua carriera. Porta esperienza e talento, ma allo stesso tempo porta con sè il potenziale per migliorare ancora e questo è un qualcosa che ci eccita molto. Ho detto per tutta l'estate che non è semplice prendere giocatori per il Liverpool, perché lo standard richiesto è altissimo, ma con Federico credo fermamente di aver preso qualcuno che va a migliorare ciò che già avevamo qua. Non è solo il suo talento fisico, Federico ha esperienza nel vincere trofei, come quello con la sua Nazionale, e sa convivere con le sfide. E' la mentalità che vogliamo al Liverpool. Non solo questo: è qualcuno che ha un incredibile voglia di lavorare per migliorare il suo talento. E' un giocatore che può avere un impatto e può aiutare la squadra, quindi merito a Richard Hughes e a tutti quelli coinvolti nel suo trasferimento al Liverpool. Ora la priorità per lui è raggiungere la squadra, cimentarsi negli allenamenti e poi potremo capire cosa il futuro gli riserverà".