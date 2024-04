AGUDELO, Complimenti a Italiano. Firenze? Bei ricordi

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Fiorentina, ora in forza all'Al Nasr, Kevin Agudelo è stato intervistato da Gianlucadimarzio.com. Tanti i temi trattati dal trequartista colombiano, tra cui anche il rapporto con Italiano, suo allenatore ai tempi dello Spezia: "Vedeva in noi potenzialità che neanche pensavamo di avere. Ho giocato in tanti ruoli con lui. Ricordo che mi mise falso 9 contro il Milan di Ibrahimovic e facemmo una grandissima partita. Nessuno si aspettava che potessimo ottenere un pareggio contro una squadra che stava per vincere lo scudetto. Con lui mi sento ancora ogni tanto, gli faccio i complimenti per i risultati che sta ottenendo in una città che conosco. Lui aveva un modo incredibile di tranquillizzare i giocatori, almeno per quanto mi riguarda: tante volte volevo giocare di più e mi arrabbiavo, ma poi quando andavo a parlarci mi faceva dei discorsi che uscivo come nuovo: mi faceva capire le sue scelte e per un giocatore che non gioca non è così facile accettarle".

Agudelo si è poi concentrato sulle difficoltà di Mbala Nzola a Firenze: "È uno difficile da disturbare, le critiche non lo toccano. Secondo me è solo un momento, può fare molto meglio e con i giocatori che ha in squadra tornerà a fare gol. È un periodo che passerà”.

L'ex viola ha parlato anche della sua esperienza a Firenze e delle belle parole che spese per lui Amrabat sorpreso dalle qualità del colombiano: "Ho giocato poco, ma ho dei bei ricordi di quella esperienza a Firenze. C’è stata la pandemia che forse mi ha impedito di avere più spazio, di dimostrare le mie qualità e di vivere meglio la città. Per me è stato un momento difficile. Le parole di Amrabat? Mi hanno fatto piacere. C’erano giocatori come Ribery, Chiesa e Vlahovic, lui avrà pensato secondo me: “Chi è questo ragazzo? Ha qualità”. Non mi conosceva e avrà visto in me qualcosa di buono, ma era già stata presa la decisione di andare allo Spezia".

Infine sulla di domani al Franchi: "Anche il Genoa sta facendo molto bene. Mi aspetto una partita con tanti gol e me la guarderò da qua".