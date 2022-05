AG. HANCKO, Lui al Torino? Tutto ora è possibile

Sarà l'ex viola David Hancko il sostituto di Bremer al Torino? La notizia ha iniziato a rimbalzare in questi giorni ma per il momento non ha trovato conferme, come ha dichiarato l'agente del difensore, Sasha Huet-Baranov, ai microfoni di TorinoGranata.it: "Ho letto sui giornali italiani di un interesse per il mio assistito: Vagnati conosce Hancko ma non abbiamo parlato di David. Lo avevamo fatto la scorsa estate, ma per ora dal Torino non mi hanno fatto sapere nulla. Secondo me, per sostituire Bremer il Torino cerca un altro giocatore perché Bremer è un difensore centrale di piede destro, mentre Hancko è mancino, anche se può giocare da centrale. David conosce il campionato italiano e la lingua, è stato alla Fiorentina nella stagione 2018-19 e adesso è ancora più pronto di allora, quindi tutto è possibile”.