AG. ARTHUR, Abbiamo piste concrete. Vuole l'Europa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine di calciomercato.it ha rilasciato una lunga intervista Federico Pastorello, noto procuratore che annovera tra i suoi assistiti anche Arthur, ex viola oggi chiuso alla Juventus: "Arthur ha tanto mercato in Brasile, però il suo desiderio è quello di rimanere ancora in Europa. Abbiamo alcune piste concrete, quindi speriamo di vederlo presto sui campi, perché veramente è un peccato mortale che un giocatore del genere non sia utilizzato".