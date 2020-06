ADANI, Iachini, che lavoro. Rocco serio, Carrascal...

L’ex giocatore viola Daniele Adani, da tempo apprezzato opinionista di SkySport, ha parlato dei temi di attualità legati al mondo della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La ripartenza della Serie A? E' tutto molto incerto: gli allenatori non sanno ancora se le loro strategie andranno bene, in base all'esigenza fisica dei calciatori. Iachini? Nel calcio si cerca sempre quello che non hai: il lavoro che ha fatto in poco tempo Iachini è sotto gli occhi di tutto, in termini di gioco ed entusiasmo. Mi sembra che Commisso abbia parlato chiaro, il tecnico dovrà essere valutato ma non si può essere non soddisfatti del lavoro fatto da Beppe. Commisso? Fa categoria a sé: ha tanto amore ed entusiasmo, ha dimostrato di essere una persona seria e solida, ha idee e concretezza. Adesso è venuto qui per costruire, e non parlo solo di stadio o centro sportivo: lui vuole vincere trofei. E' un tipo che mi piace, spero che possa realizzare i suoi obiettivi in viola. Il mercato viola in Sudamerica? La Fiorentina ha una rosa completa e lunga: Agudelo non ha quasi mai giocato, Kouame è infortunato, Cutrone ha fatto poco. Vedo a fatica entrate senza uscite. La Viola deve crescere. Carrascal ha molto talento e non le ha quasi mai espresse ma la Fiorentina ha già tanti giocatori in quel ruolo. Pezzella? Mi piace molto per il suo temperamento ma mi sembra sia in odore di addio: deve scegliere se diventare colonna della Viola oppure andar via. Mi rivedo molto in lui e mi dispiacerebbe se se ne andasse".